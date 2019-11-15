УКАБ обратилась к Зеленскому для защиты "Укрлендфарминга" Бахматюка

Иллюстративное фото (creaxata.com.ua)

Ассоциация обратилась к Зеленскому

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) просит президента Владимира Зеленского остановить давление на предприятие Олега Бахматюка и способствовать реструктуризации долгов его владельца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение ассоциации.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", которая объединяет крупнейшие агропромышленные компании Украины, обратилась к Зеленскому в связи с ситуацией, сложившейся вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в ходе проведения досудебных расследований Национального антикоррупционного бюро по обвинению бывших и действующих должностных лиц Национального банка Украины и ликвидированного ВиЭйБи банка.

"В связи с проведением данного расследования под угрозой остановки деятельности оказалась группа аграрных компаний, которая производит более 1% ВВП, платит в бюджет всех уровней около 3 миллиардов гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы. Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" осуществляют свою деятельность в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и обеспечивают 27 тыс. рабочих мест, большинство которых в сельской местности", - говорится в обращении.

"Укрлендфарминг" является ведущим экспортером аграрной продукции (только по яйцам этот показатель составляет около 60% от общего объема отечественного экспорта) и формирует положительный имидж Украины как мощного и надежного участника мирового продовольственного рынка. По мнению УКАБ, процессуальные действия, происходящие в деле ликвидированного "ВиЭйБи банка", не должны ставить под угрозу украинский экономический потенциал, связанный с такими крупными производителями, как группа компаний "Укрлендфарминг". Ведь это дает негативный сигнал не только для национальной экономики в целом, но и для иностранных инвесторов и компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины ", - заявляет ассоциация.

Если такая компания будет разрушена, говорится в обращении, то это очень негативно отразится на капитализации и других украинских аграрных компаний, сотрудничающих с "Укрлендфарминг", да и в целом повлияет на сектор.

Необоснованное давление и влияние на работу компании может привести к негативным последствиям на весенней посевной, расчетам со сторонними поклажедателями на элеваторных мощностях компании и потере работы для тысяч людей на селе. Ассоциация считает, что реструктуризация задолженности группы компаний "Укрлендфарминг" перед государством, как предлагает сам владелец компании, положительно повлияет не только на развитие предприятия, но и на агропромышленную отрасль в целом.