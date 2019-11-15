УКАБ звернулася до Зеленського для захисту "Укрлендфармінга" Бахматюка

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Асоціація звернулася до Зеленського

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) просить президента Володимира Зеленського зупинити тиск на підприємство Олега Бахматюка та сприяти реструктуризації боргів його власника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення асоціації.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", яка об'єднує найбільші агропромислові компанії України, звернулася до Зеленського у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо групи компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, в ході проведення досудових розслідувань Національного антикорупційного бюро по звинуваченню колишніх і діючих посадових осіб Національного банку України і ліквідованого ВіЕйБі банку.

"У зв'язку з проведенням даного розслідування під загрозою зупинки діяльності виявилася група аграрних компаній, яка виробляє більше 1% ВВП, платить до бюджету усіх рівнів близько 3 мільярдів гривень податків і виплачує більше 3,5 млрд гривень заробітної плати. Підприємства групи компаній "Укрлендфармінг" здійснюють свою діяльність у 600 населених пунктах 22 областей України і забезпечують 27 тис. робочих місць, більшість яких у сільській місцевості", - йдеться у зверненні.

"Укрлендфармінг" є провідним експортером аграрної продукції (тільки по яйцях цей показник становить близько 60% від загального обсягу вітчизняного експорту) і формує позитивний імідж України як потужного і надійного учасника світового продовольчого ринку. На думку УКАБ, процесуальні дії, що відбуваються у справі ліквідованого "ВіЕйБі банку", не повинні ставити під загрозу український економічний потенціал, пов'язаний з такими великими виробниками, як група компаній "Укрлендфармінг". Адже це дає негативний сигнал не тільки для національної економіки в цілому, але і для іноземних інвесторів і компаній, що здійснюють свою діяльність на території України ", - заявляє асоціація.

Якщо така компанія буде зруйнована, йдеться у зверненні, то це дуже негативно позначиться на капіталізації та інших українських аграрних компаній, які співпрацюють з "Укрлендфармінг", так і в цілому вплине на сектор.

Необґрунтований тиск і вплив на роботу компанії може призвести до негативних наслідків на весняної посівної, розрахунків зі сторонніми поклажодавцями на елеваторних потужностях компанії і втрати роботи для тисяч людей на селі. Асоціація вважає, що реструктуризація заборгованості групи компаній "Укрлендфармінг" перед державою, як пропонує сам власник компанії, позитивно вплине не тільки на розвиток підприємства, але і на агропромислову галузь в цілому.