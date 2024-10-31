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Ухвалення законопроєкту про залізничний транспорт несе численні ризики для України, - ЦТС

Фото: ухвалення законопроєкту про залізничний транспорт несе численні ризики для України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна взяла на себе зобов’язання оновити законодавство про залізничний транспорт після того, як у 2014 році була підписана Угода про асоціацію з ЄС. З того часу різні склади ВР і Кабміну провалили вже не одну спробу прийняття закону. Чергова спроба – проект закону "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України" (№12142), який подав Кабінет міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Але і цей проєкт має численні недоліки, зокрема – відсутні строки створення Нацкомісії з регулювання тарифів, а оператори приватної тяги будуть допущені на колії мінімум через 10 років. 

"У пояснювальній записці сказано, що проект "запроваджує систему органів державного управління залізничним транспортом, яка відповідає положенням актів ЄС у сфері залізничного транспорту, врегульовує діяльність операторів залізничного рухомого складу та володільців рухомого складу". У тексті є також згадування про Нацкомісію, що здійснює держрегулювання у сфері транспорту, та  перелічуються її повноваження, проте не вказано, коли саме вона буде створена. Так само у законопроекті відсутні згадки про приватних операторів тяги", - вказує видання. 

У Європейській Бізнес Асоціації ЦТС пояснили, що у Раду поданий проєкт, який не пройшов обговорення з бізнесом.

"Законопроект, який обговорювався з бізнесом і стейкхолдерами, має назву «Про залізничний транспорт". І поки незрозуміло, коли його зареєструють у Раді", - кажуть в ЄБА. 

"У ЕВА наголошують, що зареєстрований проєкт має багато «але»: там відсутні системні положення, яких бізнес очікує від закону. Зокрема — реформування "Укрзалізниці", яке забезпечить організаційне та фінансове розділення діяльності УЗ як перевізника та оператора інфраструктури, заборона перехресного субсидіювання вказаних напрямків, створення окремої структури для вирішення питань з непрофільними активами та спірними зобов’язаннями тощо", - перераховує видання. 

Також, на переконання фахівців, новий закон має передбачати недискримінаційний доступ до залізничної інфраструктури загального користування; державне регулювання тарифу на доступ до залізничної інфраструктури шляхом погодження розміру тарифу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту; впровадження прозорої та чіткої схеми розрахунку тарифу.

"Менеджерка Комітету з логістики ЕБА Дар’я Січкар наголошувала і раніше: один з ключових моментів, який потребує доопрацювання - це запровадження приватної тяги. У законопроєкті є положення, що протягом 5 років з дня набрання чинності законом перевезення на інфраструктурних мережах з шириною колії 1520 мм здійснюються лише суб’єктами господарювання державного сектора економіки.

"Тобто, у кращому випадку, лише через 10 років у приватних операторів з’явиться можливість вийти на колію 1520. Це категорично не підтримується бізнесом, тож ми сподіваємось це положення доопрацювати», - коментувала вона. 

Крім того, важливо пам’ятати: допуск приватних компаній до залізничних перевезень - це основне зобов’язання, яке взяв на себе Кабмін у міжнародних угодах зі Світовим банком та ЄС Ukraine facility, кажуть парламентарі.

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Укрзалізниця