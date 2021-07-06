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Через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів

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Вівторок 06 липня 2021 09:43
Через погіршення погоди в Україні знеструмлені більше 40 населених пунктів Фото: без світла залишилися населені пункти у п'яти областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні, станом на ранок 6 липня, через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та грозу) без електропостачання залишився 41 населений пункт. Там спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, без світла залишилися населені пункти у п'яти областях:

  • Черкаська – 16,
  • Кіровоградська – 8,
  • Донецька – 7,
  • Миколаївська – 7,
  • Дніпропетровська – 3.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження у південних, східних та центральних областях. У східних регіонах буде злива.

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