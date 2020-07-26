Ухудшение погоды: в Киеве и области ожидается град, грозы и шквалы

В воскресенье, 26 июля, в столице и Киевской области ухудшится погода. Ожидается град, грозы и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Порывы ветра местами достигнут 20 метров за секунду.

"По данным Укргидрометцентра, до конца сутки 25 июня в Киевской области грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с. В первой половине дня 25 июля В Киеве гроза. 25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что 25 июля ожидаются дожди с грозами во всех западных и некоторых центральных областях.