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Угрозы Северодонецку из-за масштабных пожаров нет

Автор: Игорь Литвиненко

Пожар на территории Северодонецкого химического комбината ликвидировали. Угрозы распространения огня в направлении Северодонецка нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайными ситуациям Луганской области.

Сейчас идет тушение пожаров в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

"Относительно ситуации в Северодонецке, где осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий, также относительно пожара на заводе антисептиков и на хлораторной насосной станции - пожар уже ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

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Спасатели добавили, что самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской к Северодонецку.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД не хватает технических возможностей для борьбы с масштабными пожарами, которые вспыхнули в Луганской области.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области вспыхнули вечером 30 сентября. Они несут угрозу 22 населенным пунктам. В результате пожаров уже погибли 5 человек, 10 - госпитализированы.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители открыли уже 7 уголовных дел из-за пожаров в Луганской области.

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Новости Украины ЛуганскСеверодонецкпожар