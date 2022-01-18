Игра на уничтожение. Есть ли угроза ядерной войны между США и Россией

Эскалация у украинских границ и ультиматумы, которые Россия выдвигает Западу, актуализировали угрозу глобального ядерного противостояния. Насколько она реальна и что ее сдерживает – в материале РБК-Украина.

Много лет после краха мирового коммунистического блока словосочетание "ядерная война" в основном использовалось в научно-фантастических книгах и фильмах.

Все это время политики, активисты и ученые, конечно, продолжали обсуждать вопросы ядерного разоружения, проходили переговоры, заключались соответствующие соглашения. Для обывателя возможность ядерной войны после развала СССР и его сателлитов точно не выглядела топ-угрозой. За исключением периодических волн активности от государств-изгоев, вроде Ирана или Северной Кореи.

Теперь ситуация, похоже, начала меняться. В начале года пять государств, владеющих ядерным оружием – США, Россия, Китай, Великобритания и Франция – выступили с совместным заявлением в поддержку дальнейшего ядерного разоружения и нейтрализации угроз, которые представляет "немирный атом".

Спустя несколько дней после женевских переговоров между США и РФ глава американской делегации Венди Шерман заявила: все стороны пришли к согласию, что "ядерную войну невозможно выиграть, она никогда не должна быть начата".

Этот принцип лег в так называемую формулу Рейгана-Горбачева, которую тогдашние лидеры США и СССР согласовали на своей встрече в Женеве в 1985 году. Их саммит считается одним из поворотных моментов, который привел к последующему окончанию холодной войны.

Тогда как нынешние отношения между Россией и Западом по многим оценкам, в том числе официальных лиц, находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Напротив, риск противостояния между ними – самый высокий со времен холодной войны.

Конечно, публичные совместные заявления США, России и других государств с ядерным оружием о том, что его применение абсолютно недопустимо, по идее, должны бы несколько разрядить обстановку. Только сам факт того, что термин "ядерная война" все чаще мелькает в заголовках мировых СМИ, и о ней высказываются не политики-маргиналы или пропагандисты, а топовые официальные лица, не может не настораживать.

Тем более, когда угроза новой масштабной войны в Европе (пусть и не ядерной), вызванной возможным вторжением России в Украину, уже несколько месяцев является одной из главных тем мировой повестки дня.

Ядерный паритет

Исторически самое большое количество ядерного оружия в мире накопилось к 1984 году – почти 70 тысяч боеголовок. С тех пор оно планомерно сокращается, особенно активно разрядка шла примерно до 2000 года, мировой ядерный арсенал сократился примерно вдвое.

Где-то со второй половины 2000-х этот процесс ощутимо замедлился – как раз тогда Россия под руководством Владимира Путина снова начала открыто заявлять о своих имперских амбициях.

Много десятилетий единственным реальным сценарием ядерной войны виделось противостояние между Москвой и Вашингтоном. Но с конца 2000-х в так называемый "ядерный клуб" вступила и КНДР, которая немедленно принялась угрожать чуть ли не всему миру.

Большие вопросы вызывает реальный, а не декларативный уровень ядерного оснащения КНДР и, самое главное, качество средств доставки ядерного оружия, вроде межконтинентальных баллистических ракет.

Гораздо большие опасения у США в последние годы вызывает растущий ядерный потенциал Китая. Согласно прошлогоднему отчету Пентагона, к 2030 году на вооружении Пекина может быть уже до тысячи ядерных боеголовок.

Особое внимание в Вашингтоне на это стали обращать в начале прошлой осени, когда резко обострилась ситуация вокруг Тайваня. И статьи о перспективах ядерной войны в западных медиа тогда появлялись как раз в контексте американо-китайского противостояния. Но очередной эскалацией у украинских границ Россия смогла перехватить эту повестку, тогда как ситуация с Тайванем несколько успокоилась.

Существующих у США и РФ ядерных арсеналов с большим запасом хватит, чтобы полностью уничтожить друг друга. Осознание этого факта всегда и было главным предохранителем от ядерной войны, реализованным в концепциях "ядерного паритета" и "гарантированного взаимного уничтожения". Ведь если противник обязательно нанесет ответный удар сопоставимой силы, то смысла атаковать первым просто нет.

В военных доктринах и США, и России условия использования ядерного оружия прописаны достаточно гибко, в частности, не исключается возможность нанесения первого удара. В США, особенно с приходом к власти Джо Байдена, активизировалась дискуссия о том, что страна должна формально отбросить такую возможность, оставив за собой право лишь на ответный удар.

Пока же концепция остается в силе, тем более и европейские союзники США просят ничего не менять в условиях перманентно нависающей над Европой угрозы российской агрессии.

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: GettyImages)

Концепция ядерного сдерживания всегда подвергалась серьезной критике, поскольку она основывается на слишком большом количестве предпосылок. К примеру, о том, что обе стороны конфликта действуют рационально, заботятся о безопасности и выживании своего населения (что в случае РФ может не всегда работать).

Кроме того, созданная в условиях холодной войны концепция предусматривала, что две противоборствующие силы, США и СССР, если уже и начнут войну, то будут использовать в ней все имеющиеся ресурсы, в том числе и ядерные. То есть поведут борьбу на полное уничтожение противника.

Опыт же последних десятилетий, в том числе проводимых Россией "гибридных войн", показывает, что между полным миром и тотальной войной есть масса промежуточных вариантов. К тому же в учет не принимается возможность локальной ядерной войны между странами, которые не претендуют на мировое господство. Здесь самый реальный сценарий – противостояние Индии и Пакистана.

При худшем варианте развития событий "ядерная зима", с фактическим крахом человеческой цивилизации, после индо-пакистанского ядерного конфликта может и не настать. Зато это приведет к так называемой "ядерной осени", которая все равно будет сопровождаться падением температуры на планете, природными катаклизмами, голодом и прочими бедствиями, особенно в густонаселенных регионах.

Новые угрозы

Лишь теоретических концепций и расчета на здравомыслие стран "ядерного клуба" было явно недостаточно, чтобы обезопасить мир. Главным международным документом в этой сфере стал одобренный еще в 1968 году Договор о нераспространении ядерного оружия.

Его главная цель – не допустить попадания соответствующих технологий в страны, которые ядерным оружием еще не обладают. А также обезопасить неядерные государства от возможного нападения со стороны участников "ядерного клуба". Договор подписан фактически всеми странами мира, за исключением Индии, Пакистана, Израиля, Южного Судана. Северная Корея отозвала свою подпись.

Возможно, даже большее практическое значение имеет серия двусторонних договоров, подписанных между США и СССР/Россией. На данный момент актуальным является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сокращенно СНВ-III или New START. Он вступил в силу в 2011 году, а в 2021-м после прихода администрации Байдена был продлен еще на пять лет.

Президент США Джо Байден (Фото: Joshua Roberts/Getty Images)

Договор предусматривает, что количество одновременно развернутых ядерных боезарядов у каждой из сторон не может превышать 1550 единиц. На данный момент и Москва, и Вашингтон соблюдают это требование.

Большую же опасность на данный момент представляет не только стратегическое (регулируемое договором СНВ-III), а тактическое ядерное оружие и его носители с радиусом действия от 500 до 5500 километров, что как раз актуально для Украины и Европы в целом. Ликвидация соответствующих ракет была предусмотрена еще договором от 1987 года. Но в 2019 году его расторгли после разворачивания Россией комплексов "Искандер", который может быть использован и для нанесения ядерного удара.

"Искандеры" развернуты в Калининградской области РФ, в ряде других регионов европейской части страны, а также в оккупированном Крыму. Но, как настаивают российские власти, под действие договора о ликвидации ракет средней и малой дальности эти комплексы не подпадают.

А в декабре прошлого года замглавы российского МИД Сергей Рябков уже и официально заявил о возможности разместить российские ядерные ракеты средней и малой дальности на европейском континенте.

Пока что напряжение между Россией и Западом, несмотря на регулярные переговоры, не спадает, возможность компромисса даже не проглядывается на горизонте. Кремлевские власти продолжают делать подчеркнуто туманные намеки на то, какой может быть их "военный ответ Западу", если ультиматумы Москвы не будут приняты.

Ядерные испытания в Тихом океане (Фото: GettyImages)

Как считается, ближе всего человечество подошло к глобальной ядерной войне в октябре 1962 года, во время так называемого "Карибского кризиса", когда СССР перебросил на Кубу ядерное оружие.

Тогда ключевую роль в избежании катастрофы сыграл и человеческий фактор – командир одной из советских подлодок уже дал приказ выпустить по окружившим ее американским кораблям торпеду с ядерной боеголовкой, но его остановил другой офицер, старший на борту.

После этого советское руководство во главе с Никитой Хрущевым все же решило пойти на срочную деэскалацию конфликта. Но насколько далеко в своем шантаже Запада готов пойти Путин? Как признаются американские топ-чиновники, пока у них нет ответа на этот вопрос. Тем временем, как сообщает The New York Times, российские власти делают туманные намеки на то, что ядерное оружие может быть переброшено ближе к территории США, сократив подлетное время до пяти минут.