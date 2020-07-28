Угрозы нет: СБУ проверила утечку данных из сервиса Cloudflare

Служба безопасности Украины проверила утечка данных с Cloudflare. По данным ведомства угрозы для государственных ресурсов нет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, киберспециалисты выявили, что IP-адреса веб ресурсов, которые появились в интернете, является обобщенной базой общедоступных данных - обнародованы доменные имена доступны в сети с помощью стандартных запросов DNS. В общем были опубликованы почти 2,6 млн таких записей.

"Таким образом, обнародование общедоступных данных не несет дополнительных рисков для работы вебресурсов, которые обслуживает Cloudflare, в том числе для украинских органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса Cloudflare.

Кроме того, в мае хакеры атаковали базы данных банков, госорганов и водителей службы перевозок, в результате чего произошла утечка персональных данных украинцев.