Угрозы Кремля не новы: Литва о планах Москвы стянуть ядерное оружие в Балтику

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в угрозах России стянуть ядерное оружие в Балтику нет ничего нового. Она приветствовала решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Калининград уже много лет является сильно милитаризованной зоной и находится в Балтийском регионе. В том, что Россия угрожает, нет ничего нового", - сказала Шимоните в ответ на просьбу журналистов прокомментировать угрозу Кремля стянуть ядерное оружие в Балтику, если Финляндия и Швеция станут членами НАТО.

Премьер приветствовала решение Стокгольма и Хельсинки вступить в НАТО. По ее словам, безопасность в регионе является общей задачей и участие Финляндии и Швеции в Альянсе позволит усилить решение этой задачи.