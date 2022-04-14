Погрози Кремля не нові: Литва про плани Москви стягнути ядерну зброю в Балтику

Прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте заявила, що в погрозах Росії стягнути ядерну зброю в Балтику немає нічого нового. Вона вітала рішення Фінляндії і Швеції вступити в НАТО.

"Калінінград вже багато років є сильно мілітаризованою зоною і знаходиться в Балтійському регіоні. У тому, що Росія погрожує, немає нічого нового", - сказала Шимоніте у відповідь на прохання журналістів прокоментувати загрозу Кремля стягнути ядерну зброю в Балтику, якщо Фінляндія і Швеція стануть членами НАТО.

Прем'єр вітала рішення Стокгольма і Гельсінкі вступити в НАТО. За її словами, безпека в регіоні є спільним завданням і участь Фінляндії та Швеції в Альянсі дозволить посилити вирішення цього завдання.