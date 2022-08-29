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Как угрозы контрнаступления ВСУ повлияли на оккупантов: разъяснение Белого дома

Фото: Джон Кирби, официальный представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские войска были вынуждены массово перебрасывать солдат и технику на юг Украины из-за угроз контрнаступления ВСУ. Это значительно повлияло на военные возможности оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, которое приводит СNN.

"Россияне были вынуждены стягивать ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут перейти в наступление на юге. И поэтому им пришлось сократить некоторые подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на то, что, по их мнению, было надвигающейся угрозой контрнаступления", - заявил Кирби.

Он также отметил, что сейчас Россия испытывает проблемы с резервами. Военное руководство пытается усилить вербовку и заставляет своих призывников и контрактников служить дольше положенного срока. В то же время сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ "усугубляют проблему".

По словам Кирби, переход в контрнаступление для украинцев не является чем-то абсолютно новым.

При этом Кирби отказался как-либо комментировать контрнаступление украинских военных, которое началось сегодня в Херсонской области.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Позже заместитель начальника Одесской районной Военной администрации Алексей Мацулевич заявил о начале боев за Херсон.

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