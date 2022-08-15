Под угрозой ракетных ударов. Как из Украины вывозят зерно в голодающие страны

Война, которую Россия начала в Украине, повлияла и на те страны, которые находятся далеко от эпицентра событий, а к самим военным действиям не имеют никакого отношения. Когда российские захватчики частично оккупировали юг Украины, перед миром встал вопрос, что делать с зерном, которое наша страна регулярно отправляла на экспорт, в том числе, в Африку. Привычные пути его вывоза из страны оказались заблокированы.

Решить эту проблему вызвались Организация объединенных наций (ООН) и Турция – они стали посредниками между Украиной и Россией. В ходе переговоров было выработано "зерновое соглашение", согласно которому корабли отходят от украинских портов под контролем ООН, Турция обслуживает суда, а маршруты их следования должны быть безопасными.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН. Представители России поставили свои визы под зеркальным документом. При этом напрямую украинская делегация с РФ ничего не подписывала. На следующий же день оккупанты поставили под угрозу как само соглашение, так и будущее "зернового коридора". В Одесский порт прилетели две российские ракеты. Еще две сбила система ПВО.

Несмотря на постоянную опасность, которая исходит от северного соседа, из Украины продолжают идти суда. С момента подписания соглашения до сегодняшнего дня более полумиллиона тонн украинского зерна на 16 кораблях отправилось в страны Африки, Азии и Европы. 14 августа, в воскресенье, в порту города Южный (Одесская область) корабль из Бейрута BRAVE COMMANDER загрузили очередной партией "украинского золота". Как это было – в репортаже РБК-Украина.

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Город Южный в мирное время был одним из наиболее посещаемых одесских курортов, и это неудивительно – здесь удобная инфраструктура, много небольших отелей, дешевые квартиры на съем и, самое главное, прозрачное лазурное море. Именно море, а не лиман, как во многих курортных городках юга Украины.

Сегодня море такое же чистое, голубое и совершенно недоступное. Из-за периодических "подарков" в виде ракет от россиян и дрейфующих мин, на берег выходить опасно, поэтому редкие отдыхающие смотрят на море с дальнего расстояния. Доступ к нему есть разве что у военных и портовиков.

Сам порт, один из крупнейших в Украине, находится за пределами города. Пока мы едем, на горизонте уже виднеются очертания кранов, погрузчиков и длинная лента галерей, издалека похожая на американские горки.

В порту уже собрались журналисты – в основном иностранная пресса и несколько украинских телеканалов. Говорят о бытовых вещах, обсуждают свои прошлые командировки, но ощущение того, что сегодня мы будем присутствовать при историческом моменте, не покидает ни на секунду. Отсюда отправят зерно в африканские страны, чтобы решить проблему с быстро растущим голодом.

Так было и раньше, но сегодня это особенная отправка – она происходит в условиях войны. В мирное время мало кто из обычных граждан задумывался, кого кормит Украина. Сегодня же все знают, куда идет наше зерно. Глобальная мировая связь между, казалось бы, далекими друг от друга странами еще никогда не выглядела настолько очевидно.

Нас подзывает представитель охраны порта и просит собраться вокруг него. Журналистам объясняют правила, к которым за полгода уже все привыкли – нельзя снимать инфраструктуру, никаких общих планов, никаких фотографий военных. Потом проводят перекличку и приглашают сесть в автобусы. Минут 10 едем к причалу, к которому уже пришвартован корабль.

Огромное судно, на котором написано большими белыми буквами BRAVE COMMANDER, а ниже Beirut. На палубе два огромных флага ООН и один Украины – поменьше. Над судном уже висит рукав погрузчика, а к нему присоединена галерея – длинный конвейер, который стальной лентой закручивается над портом, уходя вглубь его недр.

Осматриваем местность, операторы настраивают камеры, а из колонок, которые стоят на причале, почему-то звучит саксофон. Журналисты просят выключить музыку, а к нам снова подходит представитель службы охраны.

– Подъем на галерею запрещен. Подъем на грузопогрузчик запрещен. Подъем на корабль запрещен. Это территория другого государства.

"Из другого государства" нас рассматривают несколько пар любопытных глаз. Это рабочие вышли на палубу и наблюдают за тем, как по суше разбредаются люди в одинаковых ярко-зеленых жилетах. Мы, в свою очередь, подходим к краю причала и здороваемся.

– А вы откуда?

– Из Египта!

– Вы давно не выходите на берег?

– Уже да.

Становится интересно, что они думают о войне и мы задаем вопрос, почему-то, минуя самое главное слово.

– Как вы относитесь ко всей этой ситуации?

Египтянин улыбается, но мотает головой и говорит, что не слышит вопроса. Мы повторяем – улыбаются уже все трое, но, по-прежнему, делают вид, что не понимают, о чем разговор. Иностранный журналист решает помочь.

– К войне. Как вы относитесь к войне?

Рабочие пожимают плечами.

– Мы не знаем.

В этот момент подходит один из сотрудников порта и просит отойти от корабля. Он делает жесты руками, показывая, что надо отступить назад, при этом говорит по-английски с сильным акцентом: "Нельзя, так нельзя".

Из-за туч выходит солнце: стальная галерея и погрузчик загораются ослепляющим светом. Дуновение ветра поднимает с причала целое облако "пыли" – измельченной шелухи. В этот момент из рукава погрузчика в контейнер на корабле начинает сыпаться зерно. Коллега, который вместе с нами пытался разговорить египтян, отчетливо произносит:

– Исторический момент.

Это зерно проделает долгий путь на африканском судне – в страны, где голодают люди. Несмотря на тяжелую ситуацию, в которой оказалась Украина из-за вторжения российских войск, нам хватает сил не только достойно отбивать натиск врага, но и собирать урожай, чтобы затем поделиться с миром своим "золотом".

Зерно грузят частями – галерея периодически останавливается и поток иссякает. Один из рабочих, в ответ на вопрос, чувствует ли он "историчность" этого момента, улыбается.

– Я простой рабочий, мы грузим зерно. Все как обычно.

– Вам не страшно?

Он понимает, о чем мы хотим спросить дальше, и мотает головой.

– Они и так знают, что тут происходит сейчас. Они же дали на это согласие.

– Но они уже били в порт.

– Да. Россиянам верить нельзя.

Сама погрузка зерна продолжается около 20 минут. Пока все наблюдают за процессом, к причалу подъезжает кортеж. Зафиксировать момент должны министр инфраструктуры Александр Кубраков вместе с представительницами ООН, отвечающими за Всемирную продовольственную программу – Денис Браун и Мариан Уорд.

– Это очень важный момент, потому что все одесские порты сегодня присоединились к зерновой инициативе. Этот первый корабль, который сейчас грузят, будет частью Всемирной программы продовольствия ООН, – говорит министр по-английски и передает слово своим спутницам.

Денис Браун начинает свою речь с того, что в Африке голодают дети. За этим ужасно наблюдать, особенно если ты – мама, а это твой ребенок. Учитывая, кому и при каких обстоятельствах она это говорит, хочется отметить, что многие украинцы ее понимают. И, что самое печальное, видят это в своей стране прямо сейчас.

– От лица Объединенных Наций мы хотим поблагодарить и восхититься народом Украины. Этот корабль – одно из многих суден, которые пойдут в страны, страдающие от голода.

Мариан Уорд с ней соглашается, на чем и заканчивается брифинг. Журналисты распределяются, беря спикеров в небольшие кольца. Представительниц ООН спрашивают о том, что они чувствуют сегодня. В ответ они прикладывают руки к груди и говорят, что чувствуют "joy" (радость, – ред.). Кубракова спрашивают подробности о количестве кораблей, тоннах зерна и странах, куда оно отправится.

Пока пресса хочет поймать эмоции, у кого-то на телефоне звучит сирена. Сначала она одна, но через секунду ее подхватывает вторая, а за ней еще несколько. Пресс-секретарь Кубракова останавливает брифинг и просит всех покинуть причал.

– Воздушная тревога! Нам надо уезжать отсюда.

Полгода войны разучили паниковать даже иностранных журналистов, которые фактически поселились в Украине с 24 февраля, поэтому все не спеша разбирают микрофоны, складывают в чехлы камеры и спокойно идут к автобусам. Исторический момент хочется удерживать как можно дольше.

Сегодня, исходя из планов Украины, ООН и всех, кто имеет к этому отношение, BRAVE COMMANDER отправляется в Эфиопию. Там украинским зерном будут кормить голодающих детей. Ожидается, что поставки наладятся и, вскоре, проблема перестанет стоять так остро.

Другой вопрос – увидит ли Украина такую же решительную и жесткую позицию ООН и мировых лидеров, когда речь идет о многочисленных нарушениях обычаев войны со стороны России. Будут ли попытки так же быстро решить проблему с украинскими военнопленными, о которых молчит страна-агрессор, смогут ли в ООН помочь нам вернуть украденных Россией украинских детей.

Украина готова и вносит свой вклад, чтобы сохранить мир и стабильность далеко за границами европейского региона, несмотря на собственные проблемы. Логично, что украинцы хотели бы видеть от международного сообщества, а особенно от организаций, которые его представляют, как минимум не меньшие усилия.