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Угрожают репрессиями: в ОРЛО украинцам принудительно выдают паспорта псевдореспублики

Новина українською →
Луганская область, Пятница 06 мая 2022 12:28
Угрожают репрессиями: в ОРЛО украинцам принудительно выдают паспорта псевдореспублики Фото: в ОРЛО украинцам принудительно выдают паспорта псевдореспублики (youdn.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка сообщает, на территории временно оккупированной Луганской области украинцев заставляют принимать гражданство так называемой псевдореспубликы "ЛНР". В случае отказа им угрожают репрессиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО в Facebook.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так возможно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Как рассказали в разведке, с людьми проводятся так называемые "профилактические беседы".

"В случае отказа приобретения гражданства псевдореспубликы - люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры", - отмечают в ГУР.

В ведомстве добавляют, пока большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлено в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А второпях собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы.

Из-за этого, в частности, с 1 мая патрульные подразделения "Народной милиции ЛНР" вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блок-постах вблизи Сорокино.

Ранее стало известно, что в Луганской области на оккупированных территориях "народная милиция" конфискует мобильные телефоны и другие гаджеты. Оккупанты лишают людей возможности следить за новостями и общаться с родными.

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