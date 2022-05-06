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Погрожують репресіями: в ОРЛО українцям примусово видають паспорти псевдореспубліки

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Луганська область, П'ятниця 06 травня 2022 12:28
Погрожують репресіями: в ОРЛО українцям примусово видають паспорти псевдореспубліки Фото: в ОРЛО українцям примусово видають паспорти псевдореспубліки (youdn.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Українська розвідка повідомляє, на території тимчасово окупованої Луганської області українців змушують приймати громадянство так званої псевдореспубліки "ЛНР". В разі відмови їм погрожують репресіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО у Facebook.

"В окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій. Люди позбавлені домівок, майна і грошей. Тож вимушені погоджуватись на ці умови, адже тільки так можливо отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в розвідці, з людьми проводяться так звані "профілактичні бесіди".

"В разі відмови набуття громадянства псевдореспубліки - люди втратять будь-які засоби до існування і до них буде застосовано репресивні заходи", - зазначають в ГУР.

У відомстві додають, наразі більшість співробітників так званих "правоохоронних органів ЛНР" відправлено в зону бойових дій на території Донецької, Запорізької, Херсонської областей. А поспіхом зібрані "новобранці" не мають практично жодного досвіду служби.

Через це, зокрема, з 1 травня патрульні підрозділи "народної міліції ЛНР" вимушені зупинити перевірки приватного автотранспорту та особистих документів на блок-постах поблизу Сорокіне.

Раніше стало відомо, що в Луганській області на окупованих територіях "народна міліція" конфісковує мобільні телефони та інші гаджети. Окупанти лишають людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.

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