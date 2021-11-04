Угрожавшего взорвать Кабмин ветерана АТО отпустили из-под стражи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его адвоката Тараса Безпалого.

По его словам, сегодня судья Печерского районного суда сменила Прохничу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.

Напомним, в августе Прохнич захватил помещение Кабинета министров и угрожал подорвать себя вместе со зданием. В частности, он выдернул из гранаты кольцо и приказал двум работникам здания правительства находиться рядом, а охранникам - держаться в стороне и не применять оружие.

В ходе переговоров Прохнича уговорили привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.

Ему инкриминируют незаконное лишение свободы с применением оружия, захват государственного здания и незаконное хранение боеприпасов.