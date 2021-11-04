Угрожавшего взорвать Кабмин ветерана АТО отпустили из-под стражи
Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи ветерана АТО Владимира Прохнича. Он в августе угрожал гранатой взорвать Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его адвоката Тараса Безпалого.
По его словам, сегодня судья Печерского районного суда сменила Прохничу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее судебное заседание состоится 28 декабря.
Напомним, в августе Прохнич захватил помещение Кабинета министров и угрожал подорвать себя вместе со зданием. В частности, он выдернул из гранаты кольцо и приказал двум работникам здания правительства находиться рядом, а охранникам - держаться в стороне и не применять оружие.
В ходе переговоров Прохнича уговорили привести гранату в безопасное состояние, отдать ее полицейским и сдаться.
Ему инкриминируют незаконное лишение свободы с применением оружия, захват государственного здания и незаконное хранение боеприпасов.