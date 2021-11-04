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Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили з-під варти

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 18:22
Ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, відпустили з-під варти Фото: затримання Володимира Прохнича (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Печерський районний суд Києва відпустив з-під варти ветерана АТО Володимира Прохнича. Він у серпні погрожував гранатою підірвати Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook його адвоката Тараса Безпалого.

За його словами, сьогодні суддя Печерського районного суду змінила Прохничу запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Нагадаємо, в серпні Прохнич захопив приміщення Кабінету міністрів і погрожував підірвати себе разом з будівлею. Зокрема, він висмикнув з гранати кільце і наказав двом працівникам будівлі уряду перебувати поруч, а охоронцям - триматися осторонь і не застосовувати зброю.

В ході переговорів Прохнича вмовили привести гранату в безпечний стан, віддати її поліцейським і здатися.

Йому інкримінують незаконне позбавлення волі із застосуванням зброї, захоплення державної будівлі та незаконне зберігання боєприпасів.

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Кабінет Міністрів України ветеран АТО
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