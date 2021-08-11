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Угрожал, что у него взрывчатка: в Киеве в правительственном квартале задержали мужчину

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве в правительственном квартале сегодня задержали мужчину, который угрожал прохожим. Мужчина подходил к людям и говорил, что у него есть взрывчатка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества", - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и вызвали взрывотехников, чтобы они проверили его вещи. Во время проверки взрывчатки в вещах мужчины не нашли. Задержанный оказался уроженцем Ивано-Франковской области, 1981 года рождения.

"Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет", - отметили в полиции.

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КиевЗадержание