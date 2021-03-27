Угрожал евроинтеграции. В СН объяснили указ Зеленского по Тупицкому

В партии "Слуга народа" заявили, что решения КСУ, принятые под руководством Александра Тупицкого, могли лишить Украину международной поддержки. Таким образом в СН прокомментировали решение президента Владимира Зеленского об отмене назначения главы КСУ.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Зеленский исполнил свой долг "защищать национальную безопасность".

"Если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности... Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - подчеркнул нардеп.

В СН ожидают, что с увольнением двух судей КСУ получит шанс вернуться к нормальной работе без блокировки и препятствования со стороны бывшего председателя суда.