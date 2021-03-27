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Угрожал евроинтеграции. В СН объяснили указ Зеленского по Тупицкому

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 18:59
Угрожал евроинтеграции. В СН объяснили указ Зеленского по Тупицкому Фото: Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В партии "Слуга народа" заявили, что решения КСУ, принятые под руководством Александра Тупицкого, могли лишить Украину международной поддержки. Таким образом в СН прокомментировали решение президента Владимира Зеленского об отмене назначения главы КСУ.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Зеленский исполнил свой долг "защищать национальную безопасность".

"Если решения КСУ непосредственно угрожают очень многим позициям по евроинтеграции, антикоррупционной инфраструктуре, независимости Антикоррупционного бюро, то это все очень серьезные вызовы для национальной безопасности... Поэтому президент выполнил свой долг защищать национальную безопасность, отменив указы о назначении судьями КСУ Тупицкого и Касминина", - подчеркнул нардеп.

В СН ожидают, что с увольнением двух судей КСУ получит шанс вернуться к нормальной работе без блокировки и препятствования со стороны бывшего председателя суда.

Напомним, Зеленский заявил, что лица, назначенные в КСУ сбежавшим президентом Виктором Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых.

Как писало РБК-Украина, 27 марта глава государства отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Указ о назначении Тупицкого подписал Янукович 14 мая 2013.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский пояснил, что основанием для увольнения Тупицкого стала поддержка им аннексии Крыма.

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