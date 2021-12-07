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Угроза вторжения России в Украину. Военные руководители НАТО провели экстренную встречу

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 14:09
Угроза вторжения России в Украину. Военные руководители НАТО провели экстренную встречу Фото: военные руководители НАТО провели экстренную встречу (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО провели виртуальную встречу для обсуждения вызовов в сфере безопасности. Среди вопросов была и ситуация у границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт НАТО.

30 начальников штабов стран-союзниц собрались 6 декабря на виртуальную встречу военного комитета. Они заслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности.

"Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Альянса. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне Альянса", - отмечается в обнародованном сообщении.

Как сообщает "Укринформ", представитель Альянса им сообщил, что эта встреча была внеочередной.

"Да, они обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг границ Украины, но не только ее. Задачей было оценить обстановку в более широком контексте. Потому что, если акцентировать внимание только на одной теме (российского, - ред.) военного наращивания вокруг Украины, можно упустить другие важные детали", - сообщил собеседник издания.

Напомним, в ЦРУ оценили возможность вторжения России в Украину. Говорят, что президента РФ Владимира Путина не нужно недооценивать.

Отметим, сегодня Байден и Путин обсудят ситуацию у границ Украины.

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