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Угроза вторжения России. У Байдена допускают эвакуацию граждан США из Украины

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 17:10
Угроза вторжения России. У Байдена допускают эвакуацию граждан США из Украины Фото: президент США Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Артем Горовенко

Администрация президента США Джо Байдена допускает возможную эвакуацию своих граждан из Украины, если Россия решится на вторжение. На сегодня рассматриваются разные варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили несколько источников, Пентагон уже планирует действия по эвакуации из Украины на случай непредвиденных обстоятельств. А заместитель госсекретаря Виктория Нуланд накануне заявила сенаторам, что варианты сдерживания российского вторжения у США довольно ограничены.

Тем временем представители властей подчеркивают, что пока неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Но уже стянул достаточно сил, техники и боеприпасов возле ее границ, чтобы в кратчайшие сроки перейти в наступление.

На данный момент, как отмечают источники CNN, администрация Байдена не видит необходимости в эвакуации из Украины. А обсуждение вариантов является частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью. Дипломатическая служба безопасности Госдепартамента планирует организовать либо санкционированный, либо заказанный выезд дипломатов из Украины, если того потребует ситуация.

Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию ждут ужесточенные санкции в случае вторжения российских войск в Украину.

РБК-Украина писало, что думают американские спецслужбы об угрозе такого вторжения.

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