Угроза ударов из Беларуси и попытки наступления РФ на Востоке: ситуация на фронте сегодня
Угроза ракетного удара с территории Беларуси и в дальнейшем сохраняется. Российские оккупанты продолжают попытки наступления на востоке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Главное из ситуации на фронте:
- на Волынском и Полесском направлениях:
Враг сосредоточивает усилия на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются сборы с военнообязанными в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области.
"Сохраняется угроза нанесения с территории Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины", - пишет Генштаб.
- на Северском направлении:
Противник усиливает охрану границы в Брянской и Курской областях. Россия обстреливает с этих территорий гражданские объекты на территории Сумской области и нанесла авиаудар по населенному пункту Толстодубово.
- на Слобожанском направлении:
Враг обеспечивает отход своих сил от Харькова и пытается не допустить нашим бойцам зайти в тыл оккупантам, которые сосредоточены в районе Изюма.
"Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова", - отмечает Генштаб.
- на Славянском направлении:
Противник безуспешно предпринял наступление на населенный пункт Богородичное. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополья, и нанес авиаудар по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.
- на Донецком и Таврическом направлениях:
Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.
- на Лиманском направлении:
Российские военные безуспешно пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
- на Северодонецком направлении:
Враг осуществлял активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное.
- на Бахмутском направлении:
Российские военные вели штурмовые действия в направлении Золотое и Камышеваха, однако успеха не имели. Обстреливали Тошковку и Орехово.
- на Авдеевском направлении:
Враг вел наступление на Каменку и Новоселовку, однако также не имел успеха.
- в Мариуполе:
Оккупанты продолжают блокировать наших бойцов в районе "Азовсталь". Ведут обстрелы.
- на Южнобугском направлении:
Российские военные активных боевых действий не проводили, вели обстрел из артиллерии и минометов;
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