Угроза ударов из Беларуси и попытки наступления РФ на Востоке: ситуация на фронте сегодня

Угроза ракетного удара с территории Беларуси и в дальнейшем сохраняется. Российские оккупанты продолжают попытки наступления на востоке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Главное из ситуации на фронте:

на Волынском и Полесском направлениях:

Враг сосредоточивает усилия на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются сборы с военнообязанными в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области.

"Сохраняется угроза нанесения с территории Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины", - пишет Генштаб.

на Северском направлении:

Противник усиливает охрану границы в Брянской и Курской областях. Россия обстреливает с этих территорий гражданские объекты на территории Сумской области и нанесла авиаудар по населенному пункту Толстодубово.

на Слобожанском направлении:

Враг обеспечивает отход своих сил от Харькова и пытается не допустить нашим бойцам зайти в тыл оккупантам, которые сосредоточены в районе Изюма.

"Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова", - отмечает Генштаб.

на Славянском направлении:

Противник безуспешно предпринял наступление на населенный пункт Богородичное. Обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополья, и нанес авиаудар по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

на Донецком и Таврическом направлениях:

Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

на Лиманском направлении:

Российские военные безуспешно пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

на Северодонецком направлении:

Враг осуществлял активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное.

на Бахмутском направлении:

Российские военные вели штурмовые действия в направлении Золотое и Камышеваха, однако успеха не имели. Обстреливали Тошковку и Орехово.

на Авдеевском направлении:

Враг вел наступление на Каменку и Новоселовку, однако также не имел успеха.

в Мариуполе:

Оккупанты продолжают блокировать наших бойцов в районе "Азовсталь". Ведут обстрелы.

на Южнобугском направлении:

Российские военные активных боевых действий не проводили, вели обстрел из артиллерии и минометов;