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"Угроза для целых отраслей": промышленники просят премьера снять с рассмотрения законопроект о выбросах

Автор: РБК-Украина

Законопроект №4167 "О предотвращении, снижении и контроле промышленного загрязнения" ставит под угрозу существование целых отраслей экономики, и негативно отразится на общем уровне занятости и уровне жизни граждан Украины. Важно не допустить его принятия в нынешней редакции, а вернуть на доработку, подключив к этому процессу промышленников.

Об этом говорится в открытом письме к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Дмитрию Шмыгалю, который подписали представители ОП "Укрметаллургпром", "Федерации металлургов Украины", Ассоциации "Укрцемент", НПА "Укркокс", Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" и Союза химиков Украины.

Промышленники напоминают: пока украинская экономика в целом и ее промышленность в частности находятся в кризисном состоянии.

В частности, совокупным финансовым результатом до налогообложения крупных и средних промышленных предприятий Украины за 9 месяцев прошлого года является убыток в размере 44,9 млрд грн.

В таких тяжелых условиях особое значение приобретают совместные усилия Верховной рады, Кабинета министров и бизнес-среды, которые направлены на восстановление экономического роста в Украине.

"Однако законопроект №4167, рассмотрение которого планируется в Верховной раде на текущей пленарной неделе, не учитывает сегодняшнего состояния украинской экономики и финансовых возможностей предприятий. Законопроект предусматривает обязательства украинских предприятий перейти на европейские нормы выбросов загрязняющих веществ и, соответственно, вложить значительные инвестиции в модернизацию, причем в крайне короткие сроки", - отмечается в письме.

В условиях экономического кризиса и при отсутствии любых инструментов поддержки со стороны государства обязательства, которые накладывает законопроект, объективно не могут быть выполнены. Именно поэтому, убеждены промышленники, принятие этого законопроекта нужно избежать.

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"Принятие законопроекта №4167 в текущей реакции не только ставит под угрозу будущую работу целых отраслей украинской промышленности, но и напрямую негативно отразится на общем уровне занятости и уровне жизни граждан Украины. Поэтому мы обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Александрович, с просьбой не включать в недельные повестки дня пленарных заседаний Верховной Рады на ближайшие пленарные недели проекта ЗУ № 4167, и способствовать доработке данного проекта закона Комитетом Верховной рады по
вопросам экологической политики и природопользования перед вынесением до первого чтения", - подчеркивают промышленники

Вместе с тем они выразили готовность присоединиться к доработке законопроекта.

"Представители наших ассоциаций готовы оказать экспертную помощь в вопросе доработки проекта закона № 4167, чтобы подготовить сбалансированный и согласованный проект, который будет способствовать экологической модернизации украинской промышленности без угроз для социально-экономического развития страны", - резюмируется в письме.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что проект ЗУ №4167 содержит ряд негативных норм, которые будут иметь критические последствия для предприятий и экономики страны в целом, негативно повлияют на уровень занятости и объемы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды.

По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту №4167, которые должны быть учтены при его доработке.

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