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Угроза со стороны России стала более очевидной, - Минобороны Германии

Автор: Дмитрий Левицкий

Угроза со стороны Российской Федерации стала еще более очевидной. Поэтому НАТО должно усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы.

Такое заявление сегодня на заседании Бундестага сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер.

По словам Крамп-Карренбауер, Россия наращивает свои военные возможности, поэтому угроза с ее стороны также возрастает.

"Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она имеет в своем распоряжении новые виды вооружений, что угроза стала более выразительной", - заявила она.

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Немецкий министр предложила обсудить эту тему со странами Балтии, Центральной и Восточной Европы, а также Швецией. Также она призвала начать переговоры с Россией по разоружению, но вести их с позиции силы.

"Это всегда была хорошая позиция немецкой внешней политики, и так должно остаться в будущем", - добавила Крамп-Карренбауер.

Напомним, в конце октября в Германии прошли секретные военные учения Соединенных Штатов Америки. Американцы учились реагировать на агрессию со стороны России.

Кроме того, в этом году США выводили стратегические бомбардировщики, которые патрулировали границы РФ.

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