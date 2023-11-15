Угорський міністр захотів "стратегічних дебатів" щодо політики ЄС стосовно України

Політика Європейського союзу щодо України має формуватися через проведення стратегічних дебатів.
Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary.
Він сказав перед зустріччю міністрів у справах ЄС, що "без стратегічних дебатів ми не в змозі ухвалювати рішення щодо подальших кроків зі вступу України або перегляду багаторічних фінансових рамок".
За його словами, дебати повинні будуть показати результати, які вже дала стратегія ЄС з підтримки України, включно з наданими ресурсами, те, як ці ресурси були використані та досягнуті результати, а також стратегії подолання труднощів.
Бока заявив, що стійкість стратегії ЄС також має стати предметом обговорення.
"ЄС побудував свій курс дій на припущенні, що Україна виграє війну і викличе політичні перестановки у РФ. Якщо ця презумпція виявиться неспроможною, Євросоюз повинен намітити альтернативну стратегію з метою створення функціональної системи безпеки в Європі", - додав чиновник.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.
Також повідомлялось, що угорський уряд під час тринадцятих щорічних консультацій з населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в ЄС.
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