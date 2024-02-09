Угорські фермери знову почали протести біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною

Зокрема, угорські фермери заявили про невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. Вони вважають, що на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, треба також поширювати ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС.

Окрім цього угорські фермери заявляють, що Україна нібито нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.

Блокада кордону з Україною фермерами

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.

Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого.

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