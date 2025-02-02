В Угорщині заявили, що згодяться на нові санкції проти РФ після домовленості з Трампом

Угорщина назвала ще умову для подальших санкцій ЄС проти Росії. Будапешт заявляє, що згодить на нові санкції лише після домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра європейських справ Угорщини Яноша Бока, якого цитує N-TV.

"Без такої угоди уряд Угорщини не бачить підстав для подальших санкційних рішень", - заявив угорський міністр.

В уряді Орбана вважають, що ЄС має бути дуже обережним, ухвалюючи нові санкції проти Росії. За словами Бока, країни-члени ЄС мають досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо значення та змісту нового пакету санкцій.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 16-й пакет санкцій проти Росії до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні. За інформацією ЗМІ, до санкційного списку можуть потрапити понад 30 фізичних та юридичних осіб з Росії, а також Китаю та КНДР.

Як зазначає Politico, ЄС не буде забороняти купівлю російського скрапленого природного газу, але збирається ввести певні обмеження. Politico зазначає, що такі обмеження значно не вплинуть на імпорт СПГ.

Незабаром ЄС повинен продовжити дію раніше запроваджених санкцій проти Росії. Угорщина блокує рішення. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зніме вето, якщо Україна відновить транзит російського газу.

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