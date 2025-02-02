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В Венгрии заявили, что согласятся на новые санкции против РФ после договоренности с Трампом

Будапешт, Воскресенье 02 февраля 2025 09:13
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В Венгрии заявили, что согласятся на новые санкции против РФ после договоренности с Трампом Фото: в Венгрии назвали еще одно условие для санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия назвала еще условие для дальнейших санкций ЕС против России. Будапешт заявляет, что согласится на новые санкции только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра европейских дел Венгрии Яноша Бока, которого цитирует N-TV.

Соответствующее заявление венгерский министр сделал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Янош Бока является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В правительстве Орбана считают, что ЕС должен быть очень осторожным, принимая новые санкции против России. По словам Бока, страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа относительно значения и содержания нового пакета санкций.

"Без такого соглашения правительство Венгрии не видит оснований для дальнейших санкционных решений", - заявил венгерский министр.

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз планирует принять 16-й пакет санкций против России к третьей годовщине начала полномасштабной войны в Украине. По информации СМИ, в санкционный список могут попасть более 30 физических и юридических лиц из России, а также Китая и КНДР.

Как отмечает Politico, ЕС не будет запрещать покупку российского сжиженного природного газа, но собирается ввести определенные ограничения. Politico отмечает, что такие ограничения значительно не повлияют на импорт СПГ.

Вскоре ЕС должен продлить действие ранее введенных санкций против России. Венгрия блокирует решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что снимет вето, если Украина возобновит транзит российского газа.

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