В Угорщині з'явиться українська школа. Зеленський і Орбан обговорили її відкриття

"Обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проекту", - заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.

Своєю чергою Орбан заявив, що з великою радістю почув про ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.

"Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається", - заяви він.

Орбан додав, що Угорщина розуміє, що українці хочуть отримати й школу з українською мовою навчання.

"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома", - підкреслив він.