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В Угорщині з'явиться українська школа. Зеленський і Орбан обговорили її відкриття

Фото: Володимир Зеленський та Віктор Орбан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили відкриття української школи в Угорщині.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Обговорили відкриття української школи в Угорщині. Першої такої школи. І пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проекту", - заявив Зеленський на прес-конференції у Києві.  

Своєю чергою Орбан заявив, що з великою радістю почув про ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.

"Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах, багато угорських викладачів вчить українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається", - заяви він. 

Орбан додав, що Угорщина розуміє, що українці хочуть отримати й школу з українською мовою навчання.

"Фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде працювати і буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас є дуже важливим, щоб українці, які перебувають в Угорщині, почували себе в Угорщині вдома", - підкреслив він. 

Візит Орбана

2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом він не відвідував українську столицю 12 років.

Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, пообіцяв в інтерв'ю напередодні візиту "перший крок" до встановлення миру в Україні.

Детальніше про ставлення Орбана до України та його візит до Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУгорщинаВіктор Орбан