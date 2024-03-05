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В Угорщині вигадали перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана

Вівторок 05 березня 2024 16:15
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В Угорщині вигадали перешкоду для зустрічі Зеленського та Орбана Архівне фото: глава Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне права" угорській національній спільноті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петера Сійярто.

Він заявив, що відповідь української сторони на 11 вимог Будапешта щодо прав угорців на Закарпатті нібито була "неконструктивною".

Міністр наголосив, що під час зустрічі в Ужгороді він заявив главі МЗС України Дмитрові Кулебі та главі офісу Зеленського Андрію Єрмаку, що Угорщина очікує повернення угорській нацменшині на Закарпатті прав, які вона мала до 2015 року.

Будапешт вирішив надати Києву документ з 11 пунктів про те, які рішення має ухвалити українська сторона.

"Документ у відповідь, отриманий від української сторони, не містить жодного прогресу в цій сфері", - заявив Сійярто.

Зустріч Зеленського та Орбана

Міністр додав, що Угорщина надішле свою офіційну відповідь Україні протягом завтрашнього дня. За його словами, умови для зустрічі на вищому рівні, а саме Зеленського та Орбана, нібито не можуть бути виконані доти, доки Київ не ухвалить закони, що "повертають права" угорської національної спільноти.

Що передувало

29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто приїжджав до Ужгорода, де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Сійярто сказав, що зустріч угорського прем'єра з українським президентом матиме сенс, "якщо це може дати результат". Вимоги Угорщини до України зазвичай стосуються угорської громади на Закарпатті.

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що в Україні було ухвалено рамковий закон про національні меншини відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Потім, на вимогу Венеціанської комісії, імплементували всі, крім однієї рекомендації.

Ще у грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

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Володимир Зеленський Угорщина Віктор Орбан
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