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Угорщині вдалося виключити з нового пакету санкцій трьох російських міністрів, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Угорщина "продавила" виключення з дев'ятого пакета санкцій трьох російських міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Ріхарда Йозвяка.

Зокрема, йдеться про міністрів енергетики, спорту та охорони здоров'я РФ.

"Про 9-й санкційний пакет щодо Росії: Угорщині врешті-решт вдалося прибрати російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров'я", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

Раніше на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу Угорщина вкотре виступила проти певних положень нового пакету антиросійських санкцій, запропонованих Єврокомісією.

До цього стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

Однак після цього Угорщина спростувала такі звинувачення. Там заявили, що нібито готові надавати підтримку Україні, але збираються робити це не за загальним кредитом ЄС, а на двосторонній основі.

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УгорщинаСанкції проти Росії