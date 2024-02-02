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В Угорщині правлячі партії затягують ратифікацію вступу Швеції в НАТО

П'ятниця 02 лютого 2024 20:00
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В Угорщині правлячі партії затягують ратифікацію вступу Швеції в НАТО Архівне фото: в Угорщині правлячі партії затягують ратифікацію вступу Швеції в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Правлячі партії Угорщини не братимуть участі в голосуванні щодо вступу Швеції в НАТО 5 лютого. Вони чекатимуть на зустріч прем'єра Угорщини Віктора Орбана і прем'єра Швеції Ульфа Крістерссона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ATV.

За даними ЗМІ, ні фракції "Фідес", ні Християнсько-демократична народна партія не братимуть участі в позачерговій сесії парламенту, на якій ухвалюватимуться питання про вступ Швеції до НАТО.

Варто зауважити, що ці фракції мають мають дві третини необхідних голосів.

Як заявили їх представники, вони чекатимуть зустрічі двох прем’єр-міністрів із остаточним голосуванням.

Ратифікація Угорщини вступу Швеції до НАТО

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції на членство у Північноатлантичному альянсі. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а 25 січня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган схвалив цю ратифікацію. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.

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