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Угорщина заблокувала заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі, - Politico

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Євросоюзу не вдалося виступити єдиним фронтом щодо спірних виборів у Венесуелі через вето Угорщини на заяву про занепокоєння "недоліками і порушеннями" під час голосування і заклик до більшої прозорості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро був оголошений переможцем виборів 28 липня з 51% голосів проти 44% у його опонента Едмундо Гонсалеса Урруті, але уряд не зміг пояснити підрахунок і перевірку результатів.

ЄС планував спільну заяву щодо виборів, але позиція Будапешта цьому завадила, повідомили виданню два чиновники.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель опублікував власну заяву, зазначивши, що "достовірні звіти спостерігачів вказують на численні недоліки та порушення" під час виборів".

"Дані, які опозиція Венесуели надала громадськості, радикально відрізняються від результатів, оголошених владою країни", - заявив Боррель.

Вето Угорщини підкреслює фундаментальний недолік зовнішньої політики ЄС, згідно з яким рішення - включно з можливими майбутніми санкціями проти Венесуели - мають бути одноголосно узгоджені 27 країнами-членами блоку. Це призвело до того, що деякі країни, такі як Німеччина, виступають за ухвалення зовнішньополітичних рішень кваліфікованою більшістю.

Вибори у Венесуелі

У Венесуелі тривають протести через результати президентських виборів, на яких влада оголосила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, забезпечивши йому третій шестирічний термін.

Опозиція заявляє про фальсифікації під час підрахунку голосів. Вона стверджує, що має понад 70% протоколів підрахунку, які свідчать про те, що опозиційний кандидат отримав удвічі більше голосів, ніж Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, у Мадуро - 2,75 млн).

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - у матеріалі РБК-Україна.

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