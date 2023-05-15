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Угорщина заблокувала виділення нового траншу допомоги Україні на закупівлю озброєння, - ANSA

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Угорщина сьогодні заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро і мала бути виділена наступного понеділка, 22 травня.

Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.

ЄФМ відшкодовує державам-членам - зазвичай у розмірі 50%, але фіксованого стандарту не існує, - які надали Україні військове спорядження.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пригрозив, що Будапешт блокуватиме нові санкції ЄС проти Росії , доки Київ не виключить угорський OTP Банк зі спонсорів війни.

Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд. євро на закупівлю боєприпасів для України.

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