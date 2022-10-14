Угорщина викликала голову посольства України через турул на замку в Мукачеві: що сталося
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з рішенням Мукачівської міської ради напередодні провести демонтаж із замку "Паланок" орла-турула та замінити його на тризуб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InfoRadiо.
Сійярто заявив, що вважає знесення статуї в Мукачеві непотрібною провокацією, запросив українського посла до МЗС, а також звернувся до голови Закарпатської облдержадміністрації Віктора Микити, якого назвав "просто прекрасною людиною".
"Я впевнений, що він не усвідомлював цього, його здоровий глузд, його справедливий підхід повністю контрастує з тим, що зараз зроблено на рівні провокації", – сказав глава угорського МЗС.
Він додав, що не має значення, хто влаштував "провокацію" зі зняттям турула, оскільки завдання Угорщини зараз - "встати на захист угорців Закарпаття".
Нагадаємо, що у четвер Мукачівська міська рада доручила місцевому історичному музею провести демонтаж із замку "Паланок" орла-турула та замінити його тризубцем. У першій половині XX століття турул вважався національним символом в Угорщині, і був особливо популярним серед прихильників ідеї так званої "Великої Угорщини" у межах укладання Тріанонського договору за підсумками Першої світової війни.
Раніше ми писали, що Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за початок моніторингу Угорщини щодо верховенства закону та демократії.
Нагадаємо, що ЄС хоче скоротити фінансування Угорщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.