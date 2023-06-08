Угорщина та Греція знову відправили нові санкції проти РФ "у блок". Чого хочуть

Так, на засіданні Комітету постійних представників ЄС країни вимагали виключити деякі компанії зі списку тих, хто підтримує зусилля РФ щодо подолання санкцій.

Крім того, як пише Politico, кілька країн ЄС, у тому числі Німеччина та Франція, стурбовані забороною на обхід, оскільки вони побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам. Європейська комісія вже пом'якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати ці побоювання, і один із дипломатів сказав, що це питання здається "вирішальним".

Комісія вже представила ще одну версію пропозиції про санкції перед зустріччю в середу, але це не призвело до угоди, заявили чотири дипломати. Посли ЄС тепер знову обговорять цю пропозицію на своїй зустрічі наступної середи, 14 червня, сподіваючись тоді дійти згоди.

"Ми наближаємося", - цитує видання одного з дипломатів.

Масштаби обходу санкцій РФ

За словами координатора санкцій у Державному департаменті США О'Брайєна, якого цитує Politico, проблема полягає в тому, що європейські компанії продають матеріали іншим країнам. А вони, своєю чергою, перепродують матеріали до Росії.

"На початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні", - сказав він, маючи на увазі чіпи, процесори та інтегральні схеми, необхідні для створення сучасної зброї.

У яких країнах дозволено обхід?

О'Брайєн сказав, що США визначили, зокрема, п'ять країн, які допомагають Росії обходити санкції: Туреччина, Казахстан, Грузія, Об'єднані Арабські Емірати та Вірменія.

11-й пакет санкцій ЕС проти Росії

На даний момент ЄС працює над 11-м пакетом антиросійських санкцій. Наголос в цьому пакеті робиться на те, щоб обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції, введені ЄС. Раніше повідомлялося, що ЄС може прийняти 11-й пакет санкцій проти РФ до кінця травня, але Угорщина та Греція вже не вперше блокує нові санкції проти Кремля. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що почне "прилюдно боротися з тими, хто дає можливість обходити ці санкції".