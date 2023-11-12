Угорщина проведе опитування серед громадян щодо підтримки членства України в ЄС

На відеоанонсі майбутніх консультацій Менцер запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.

Подальший його текст, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій. Після перегляду цього відео "хороший виборець" урядової партії чітко знатиме, що саме є "правильною" відповіддю на питання уряду.

"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну" - додав держсекретар.

Тим самим він припустив, що членство в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни

Однак правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно.

Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС

Нагадаємо, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС розпочати переговори про членство з Україною. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виступає проти вступу України до ЄС до завершення війни з Росією.

За його словами, членство України "може внести війну в ЄС, чого ніхто не хоче".

Також він зазначав, що Угорщина не підтримує початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Водночас, наша країна розраховує, що країни ЄС підтримають початок вступних переговорів вже 14 грудня, коли відбудеться саміт лідерів усіх країн-членів.

Додамо також, що днями, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова йти на компроміси, аби досягти мети та стати членом Європейського Союзу.

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