Угорщина призначить нового посла в Україні, ним стане випускник МГИМО, - ЗМІ

Влада Угорщини планує відправити у відставку чинного посла в Україні Іштвана Ійдярто. На його місце хочуть призначити випускника Московського державного інституту міжнародних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG .

"Мандат посла Іштвана Ійдярто, який зараз супроводжує візит глави угорської держави до Києва, завершується, його замінить досвідчений представник МЗС Онтал Гейзер", - розповідають у виданні.

HVG наголошує, що заміна посла не є позаплановою чи терміновою, оскільки Ійдярто обіймає посаду вже чотири роки.

У виданні додають, що вже у понеділок, 28 листопада, Гейзера заслухають у комітеті із закордонних справ парламенту Угорщини.

Зазначимо, що головний кандидат у посли у 1986 році здобув освіту в МГИМО - вузі, який є ключовим для підготовки російських (раніше радянських) дипломатів. Він обіймав посаду голови Національного офісу з питань етнічних меншин та був послом Угорщини у Словаччині, Албанії та Казахстані.