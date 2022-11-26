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Угорщина призначить нового посла в Україні, ним стане випускник МГИМО, - ЗМІ

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Будапешт, Субота 26 листопада 2022 22:50
Угорщина призначить нового посла в Україні, ним стане випускник МГИМО, - ЗМІ Фото: Угорщина призначить нового посла в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Угорщини планує відправити у відставку чинного посла в Україні Іштвана Ійдярто. На його місце хочуть призначити випускника Московського державного інституту міжнародних відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

"Мандат посла Іштвана Ійдярто, який зараз супроводжує візит глави угорської держави до Києва, завершується, його замінить досвідчений представник МЗС Онтал Гейзер", - розповідають у виданні.

HVG наголошує, що заміна посла не є позаплановою чи терміновою, оскільки Ійдярто обіймає посаду вже чотири роки.

У виданні додають, що вже у понеділок, 28 листопада, Гейзера заслухають у комітеті із закордонних справ парламенту Угорщини.

Зазначимо, що головний кандидат у посли у 1986 році здобув освіту в МГИМО - вузі, який є ключовим для підготовки російських (раніше радянських) дипломатів. Він обіймав посаду голови Національного офісу з питань етнічних меншин та був послом Угорщини у Словаччині, Албанії та Казахстані.

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