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Угорщина не підтримує нового пакету санкцій проти Росії, - FT

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктотор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Угорщина виступила проти нового пакету санкцій проти Росії. Також вона не підтримала пропозицію подвоїти фонд ЄС, з якого фінансуються постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, посилаючись на високопоставлених дипломатів ЄС, Угорщина використовує найбільшу зброю, якою може володіти - право вето на будь-яке рішення ЄС, яке вимагає одностайності всіх 27 країн-членів.

"Учора під час зустрічі послів ЄС Угорщина, яка вже наклала вето на пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро у вівторок, виступила проти нового пакету санкцій проти Росії та пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - пише FT.

Деякі дипломати вже висловили занепокоєння тим, що Угорщина "візьме в заручники" всі майбутні рішення ЄС, які вимагають одностайності, а не лише 18 мільярдів євро для України та угоду ОЕСР щодо корпоративного податку, яку Будапешт заблокував у червні.

"Вони створюють труднощі скрізь, де тільки можуть...Це стає досить передбачуваним", - сказав високопоставлений чиновник ЄС.

Видання також пише, що окрім дев'ятого пакета санкцій, ще одне рішення, яке Будапешт може накласти вето, - це розширення Шенгенської зони, кандидатами на вступ до якої є Хорватія, Румунія та Болгарія.

Нагадаємо, 6 грудня, стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

Додамо, після цього Угорщина спростувала такі звинувачення. Там заявили, що нібито готові надавати підтримку Україні, але мають намір робити це не через спільний кредит ЄС, а на двосторонній основі.

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