Угорщина єдина в НАТО не підтримує координацію військової допомоги Україні

Угорщина виявилась єдиною країною НАТО, яка відкрито виступила проти прямої військової підтримки та координаційної ролі Альянсу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Зокрема влада Угорщини відмовилась надавати фінансову допомогу та брати участь у відповідному плануванні.
"Попри те, що багато членів НАТО підтримують збільшення координаційної ролі у військовій допомозі, Угорщина дала зрозуміти, що не буде долучатися до планування та втілення відповідних завдань і не надаватиме фінансову підтримку такої діяльності", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.
Варто зауважити, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявляв про небажання допомагати українцям оборонятися від російської агресії ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на нараді у Брюсселі, яка проходила 3-4 квітня, демонстративно зауважив, що Північноатлантичний альянс має бути оборонною організацією і сказав, що участь альянсу в захисті України "наблизить НАТО до війни".
"Оскільки більшість країн - членів, я можу сказати 31 з них, погодилися зі збільшенням координаційної ролі НАТО в цих двох сферах… то зараз розпочнеться планувальна робота. Ми не будемо брати участь в подальших завданнях, і також ми не будемо надавати фінансову підтримку", - сказав він.
30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.
В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.
А ось у квітні 2024 року міністри Північноатлантичного альянсу домовились щодо подальшого планування посилення ролі НАТО в координації допомоги Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.