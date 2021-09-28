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За угон автомобилей со штрафплощадок в Киеве будут судить 13 человек

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 10:07
За угон автомобилей со штрафплощадок в Киеве будут судить 13 человек Фото: в Киеве разоблачили схему похищения автоомобилей со штрафплощадок (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Инна Собора

В Киеве разоблачили схему угона автомобилей со штрафплощадок. В суд направлен обвинительный акт в отношении 13 членов преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Злоумышленники угоняли авто не только в Киеве, но и ряде других областей. Привлекая к своей деятельности одного из руководителей местного отдела исполнительной службы, злоумышленники изготавливали поддельные документы на выдачу авто.

Также к преступной схеме был привлечен работник сервисного центра с помощью которого они узаконивали пользование похищенными автомобилями.

Сейчас доказан 21 эпизод их преступной деятельности. Членами преступной организации потерпевшим нанесли более 17 млн гривен ущерба.

В ходе следствия все похищенные автомобили нашли и изъяли.

Обвиняемым инкриминируется создание и участие в преступной организации, незаконном завладении транспортными средствами, подделки, несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2, 3, ст. 365-2, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Фото: злоумышленники похищали авто со штрафплощадок (gp.gov.ua)

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