Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, - юрист

"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности - уже один этот факт показывает вмешательство власти", - заявил Катеринчук.

Как подчеркнул адвокат, следствием не установлено никаких доказательств вины Рудьковского, ни в убийстве, ни в пытках, вымогательстве, присвоении имущества или похищении человека.

"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором временит будут даны ответы", - подчеркнул Катеринчук.

По его словам, досудебное следствие указывает, что Рудьковский в 2012 году якобы передал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах.