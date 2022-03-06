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Все угольные шахты работают на полную мощность, - ДТЭК

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Воскресенье 06 марта 2022 16:05
Все угольные шахты работают на полную мощность, - ДТЭК Фото: все угольные шахты работают на полную мощность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Шахты ДТЭК работают на полную мощность и с начала марта добыто 206 тысяч тонн угля для обеспечения нужд тепловой генерации и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Энерго" в Facebook.

"Шахтеры - тысячи героев, которые не смотря ни на что продолжают делать свое дело и на передовой энергетической заботиться об энергетической безопасности страны. Сейчас все шахты компании ДТЭК работают на полную мощность. Горняки понимают, что в настоящее время только они в состоянии обеспечить углем электростанции и стараются работать максимально эффективно, продолжают добывать уголь, готовить новые горные выработки", - сообщили в компании.

Как отмечают в компании, этот уголь позволяет украинским ТЭС гарантировать свет и тепло в домах украинцев.

Ранее в ДТЭК сообщили, что для поддержания работы ТЭС в период военных действий, компания договорилась о дополнительную партию импортного угля из Польши. Первые 60 тыс. т энергетического угля прибудут в ближайшие недели.

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