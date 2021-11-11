Уголь из ОРДЛО. Просила ли Украина "помощи" у боевиков

"Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса в Украину", - пишут российские СМИ со ссылкой на "спикера делегации "ЛНР" на минских переговорах" Марию Ковшарь.

С подобным заявлением выступила и "представитель" донецких боевиков Наталья Никанорова на заседании ТКГ в среду, 10 ноября. Сепаратисты добавили, что готовы рассмотреть "просьбу Киева"

"Никанорова вчера начала орать на ТКГ, что вот Украина запросила поставки угля из ОРДЛО. Это не так. Это невозможно, ни логистически, ни экономически", - объяснила РБК-Украина представитель Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Виктория Страхова.

В то же время сам факт обращения Страхова таки подтвердила. Правда, не к боевикам, а к заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову. И не по вопросу угля из неподконтрольной части Донбасса, а поставок из России на Луганскую ТЭС.

"Луганка" в блокаде

Луганская ТЭС расположена в городе Счастье Луганской области, входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом подконтрольную часть Луганской области. Также она запитывает Попаснянский водоканал, который качает воду по обе стороны линии разграничения. В случае перебоев в работе подстанции "Кременская" - это, по сути, единственный источник электроэнергии для области.

ТЭС работает на угле, который после начала боевых действий на Донбассе из-за разрыва логистических цепочек поставляют из России по железной дороге. При нехватке угля на складах и задержке поставок станция может переходить на газ.

В конце октября российское Минэкономики не дало квоты на импорт энергетического угля в Украину. По состоянию на 11 ноября, на складах Луганской ТЭС остается всего 68 тысяч тонн топлива, работает только один энергоблок. Луганская облгосадминистрация обратилась к Кабмину с просьбой обеспечить предприятие льготным газом на отопительный период.

В то же время на переговорах в минской ТКГ украинская сторона попросила Россию снять "блокаду" Луганской ТЭС и возобновить поставки угля.

"Разговор касался поставок на Луганскую ТЭС. Она расположена таким образом, что подъездные железнодорожные пути туда возможны только из Российской Федерации. Я попросила своего российского визави Сергея Назарова - заместителя министра экономического развития РФ, чтобы был дан приоритет квотам на импорт угля на Луганскую ТЭС, чтобы люди не мерзли в декабре", - отметила Страхова.