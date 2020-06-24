Не угодили курсом: почему в Раде заговорили об отставке главы Нацбанка

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на прошлой неделе одобрил проект постановления, которым раскритиковал работу правления Нацбанка и его главы Якова Смолия.

В оппозиции подозревают, что таким образом президентское большинство готовит почву для отставки руководства центробанка. Представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос" выступили против этой инициативы.

Не остались в стороне и послы стран G7, дав понять, что поддерживают НБУ. В совместном заявлении дипломаты предупредили, что "подрыв независимости" регулятора "навредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку" Украины.

Есть ли почва для таких разговоров? За первый год президентства Владимир Зеленский сменил большинство руководителей государственных органов, назначенных предыдущей командой. Яков Смолий – один из немногих топ-менеджеров в госструктурах, сохранивших пост при новой власти.

Семилетний срок полномочий, предусмотренный законом, у Смолия истекает в 2025 году. Сам он недавно заявил, что намерен доработать до конца каденции. Сместить главу Нацбанка без его желания достаточно непросто. В законе про Национальный банк указан перечень оснований, позволяющих уволить его главу.

Инициирует такое решение президент, утверждает – Верховная рада. К слову, и назначение руководителя центробанка проходит по такой же процедуре.

По закону, причинами для отставки главы НБУ могут быть приговор в уголовном преступлении, предоставление ложной информации при назначении на должность, невыполнение должностных обязанностей четыре месяца подряд и потеря безупречной деловой репутации. Последний пункт оставляет много места для маневра. И этой опцией, судя по всему, могут воспользоваться критики Смолия, чтобы снять его с должности.

Подпортить репутацию

В мае депутаты из "Слуги народа" решили заслушать главу НБУ о действиях центробанка в период карантина и оценить, как он справляется со своими полномочиями. Выступая перед парламентом, Смолий заявил, что впервые в истории Украине удалось пережить кризис без банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей вкладчиков у банкоматов.

В финансовом комитете считают иначе. Большинство его членов поддержали проект постановления, согласно которому работа регулятора, начиная с 2014 года, была провальной. Готовил этот документ один из заместителей главы комитета Александр Дубинский ("Слуга народа"), которого считают близким к Игорю Коломойскому.

В парламенте есть несколько десятков депутатов, которые в большой или меньшей мере связаны с олигархом. Многие из них входит в финансовый комитет. Коломойский не первый год судится с НБУ из-за национализации ПриватБанка, считая ее незаконной. Это противостояние вылилось в открытую вражду между бывшим акционером банка и топ-менеджерами регулятора.

Сам Дубинский также достаточно категоричен в отношении руководства НБУ. В проекте постановления раскритикована монетарная и денежно-кредитная политика Нацбанка. Регулятор упрекают в том, что в последние пять лет он сосредоточился на снижении инфляции. Тогда как макроэкономическая и финансовая стабильность, расширение кредитования, монетизации экономики и экономический рост якобы отошли на второй план.

Яков Смолий и Владимир Зеленский (Фото: twitter.com/ysmolii)

На дорогие кредиты для бизнеса и населения неоднократно жаловался и Владимир Зеленский. Он публично говорил о планах "дожать банковскую систему" и необходимости снижения учетной ставки, подчеркивая важность этого шага. И хотя регулятор последние месяцы снижает ставку, она – далеко не единственный и не ключевой фактор для удешевления кредитов. Ведь в стоимость займов банки, среди прочего, также закладывают риски невозврата кредитов и девальвационные ожидания.

Если говорить о других претензиях, комитет обвиняет руководство регулятора в том, что их действия привели к созданию "финансовой пирамиды" на рынке ОВГЗ. В частности – из-за искусственного укрепления курса гривны.

Все эти замечания позволяют установить, что руководители НБУ "не имеют безупречной деловой репутации", говорится в документе. Эта формулировка – отсылка к той самой норме закона, на основании которой можно уволить топ-менеджеров Нацбанка.

Дубинский предлагал внести этот пункт в резолютивную часть. Если в таком виде постановление набрало бы 226 голосов в зале Рады, то всех топ-менеджеров регулятора смогли попросить "на выход". Но большинство членов комитета не поддержало эту поправку, посчитав, что не вправе давать оценку деловой репутации.

Вместо этого они рекомендовали парламенту признать, что НБУ с 2014 года, во-первых, не обеспечивал стабильность денежной единицы. Во-вторых, проводил опасную валютно-курсовую политику, которая привела к созданию пирамиды ОВГЗ. В-третьих, не защитил экономику и банковскую систему от негативных внешних факторов в 2019 и в начале 2020 года.

Комитет также предложил создать временную следственную комиссию Рады (ВСК) для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 2014 по 2019 год. А также – вновь заслушать доклад Смолия на следующей сессии, которая состоится осенью.

В сентябре прошлого года Дубинский уже пытался создать такую комиссию, но на рассмотрения Рады его постановление так и не попало. Депутат тогда заявил, что после консультаций с МВФ Офис президента и Кабмин поручили спикеру парламента Дмитрию Разумкову не выносить в зал эту инициативу.

Политический подтекст

Один из членов финансового комитета Нина Южанина ("Европейская солидарность") полагает, что новый документ – не более чем попытка Дубинского и его единомышленников добиться отставки главы регулятора. По ее словам, Рада не вправе голосовать за это решение, поскольку доклад, с которым выступал Смолий, не предполагает никаких постановлений.

Но Южанина уточнила, что вопросы к Нацбанку действительно есть. По ее словам, у "Европейской солидарности" были претензии к НБУ по поводу национальной валюты, которая укреплялась в прошлом году.

"Из-за этой политики наши экспортеры понесли большие потери. Но то, что изложено в документе – это исключительно попытка охарактеризовать работу регулятора как негативную в целом. Еще и подчеркивая огромное недоверие в каждом пункте документа", – сказала парламентарий в разговоре с РБК-Украина.

Первый замглавы комитета Ярослав Железняк ("Голос") также считает постановление "однобоким и субъективным". Он, как и Южанина, не голосовал за этот документ. По мнению Железняка, содержание постановления создает для президента предусловия сменить председателя НБУ.

"В теории мы должны голосовать за это постановление в зале Верховной рады. И по факту оно никаких юридических последствий не несет. Оно влечет за собой так называемые политические последствия. Они, вероятно, могут стать условием для президента, ссылаясь на недовольство Рады, уволить Якова Смолия", – прокомментировал изданию депутат.

Правление НБУ (Фото: flickr.com/National Bank of Ukraine)

Но глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") уверяет, что парламент не планирует отправлять в отставку главу регулятора. Он подтвердил, что само по себе постановление не может быть основанием для любых кадровых изменений в правлении НБУ. И что это якобы лишь "политическая оценка, на которую имеют право народные депутаты".

"Мы отмечаем некоторые недостатки в деятельности Национального банка и их негативные последствия. Но это не значит, что мы воспринимаем деятельность НБУ только в черно-белом свете. По моему убеждению, есть позитив в деятельности Нацбанка, есть и негатив. Нужно оценивать и первое, и второе объективно", – сказал в беседе с РБК-Украина Гетманцев.

В самом Нацбанке с оценкой комитета не согласны, считая ее "необоснованной и предвзятой". Там отметили, что именно благодаря регулятору за последние пять лет удалось возобновить макрофинансовую стабильность, а низкие процентные ставки становятся реальностью.

"Голоса "за" данный проект постановления – это будут голоса за болезненный финансовый кризис, за высокую инфляцию, за слабую гривну, за выигрыш для немногих избранных за счет простых людей. Этот выбор станет пятном на репутации Украины в глазах международного сообщества и финансовых рынков", – прокомментировали изданию в пресс-службе НБУ.

В последнем меморандуме, подписанном с МВФ, Украина обязалась избегать любых политических решений в отношении руководства Нацбанка. Нарушая условия этого сотрудничества, власть рискует потерять доверие кредитора на следующие три года. И в Фонде наверняка вспомнят об этом, когда речь зайдет о следующем транше. На Банковой и на Грушевского не могут не осознавать этих рисков.