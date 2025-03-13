Угода України з США не передбачає передання прав на копалини, - Стефанішина

Угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Тому угода не потребує ратифікації чи схвалення на референдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції Ольгу Стефанішину в інтерв'ю "Юридичній практиці" .

Вона зазначила, що якби мова в угоді йшла саме про використання надр України чи про право на українські надра, то це питання не лише ратифікації, а й референдуму. Оскільки в Конституції України вказано, що надра належать народові України.

"Угода не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Мова йде про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки", - сказала віцепрем'єрка.

Вона наголосила, що Україна не отримує зобов'язань щодо фактичного перерахування коштів чи їх передання. Такі зобов’язання виникнуть тільки після укладення угоди про створення Фонду та після набрання чинності.

Стефанішина також додала, що угода між Україною та США не є міжнародним договором. Ним буде подальша угода, яка передбачатиме створення самого Фонду відновлення інвестицій.

Угода, яку збираються підписати сторони, закріплює політичну домовленість між урядами України і Сполучених Штатів Америки стосовно наміру створити Фонд.

За словами Стефанішиної, текст угоди вже сформований та схвалений урядом.

"Тобто фактично українська сторона завершила перемовини щодо самого тексту угоди в тому вигляді, в якому він був схвалений, і наразі він готується до підписання", - зазначила вона.