Угода щодо російсько-китайського газопроводу застопорилася через вимоги Пекіна про ціну, - FT

Джерела видання повідомили, що Китай зажадав платити за ціною, близькою до російських внутрішніх цін, які сильно субсидуються, і зобов'язується купувати лише невелику частину від запланованої річної потужності газопроводу в 50 мільярдів кубометрів.

Жорстка позиція Пекіна щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" підкреслює, що вторгнення Росії в Україну зробило диктатора Владіміра Путіна все більш залежним від китайського лідера Сі Цзіньпіна в плані економічної підтримки.

За словами людей, угода щодо трубопроводу була одним з трьох головних прохань, з якими Путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі минулого місяця, поряд з розширенням діяльності китайських банків в Росії і тим, щоб Китай проігнорував мирну конференцію, яку організовує Україна цього місяця.