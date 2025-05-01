Угода про надра підписана - що далі? В Мінекономіки пояснили наступні етапи

Україна та США підписали угоду про надра 30 квітня. Але самим підписанням все не обмежється.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки Тараса Качки.
За його словами, ця угода потребує згоди Верховної Ради і це записано у тексті документа.
"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо її максимально прозоро", - сказав він.
За словами заступника міністра, уУгода унікальна і було багато "страшилок" в медіа".
"Після ратифікації угоди почнеться створення самого фонду і тоді почнеться робота над здійсненням інвестицій", - зазначив Качка.
Україна і США підписали угоду про економічну співпрацю, так звану "угоду про надра". Свої підписи в документі поставили перший віце- прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент.
1 травня президент США Дональд Трамп вперше прокоментував угоду про надра після того, як її підписали Україна та США. Він вважає, що США отримають більше, ніж вкладуть.
У межах угоди США отримають доступ до українських ресурсів, однак контроль над ними залишатиметься за Україною.
Також буде створено спільний Інвестиційний фонд для відновлення України. Керівництво ним США та Україна поділять порівну: 50/50, без надання жодній зі сторін переваги в голосуванні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.