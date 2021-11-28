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УГО опровергло информацию об увольнении сотрудника из-за дрона журналистов

Автор: Артем Горовенко

Управление государственной охраны заявляет, что никто из его сотрудников не был уволен за то, что не сбил дрон журналиста "Украинской правды" над государственной резиденции "Синегора" в карпатском селе Гута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УДО в Facebook.

"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил, очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию, что в Управлении государственной охраны Украины был уволен военнослужащих якобы за то, что они не сбили дрон, который летал над Гутой.

Вынуждены снова разочаровать господина Михаила: его профессиональная деятельность никак не повлияла на службу наших военнослужащих.

Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в заметке.

Также в УДО добавили, что намерены обратиться в суд "по этому поводу" и посоветовали обращаться в Управление с официальным запросом для подтверждения информации.

Как известно, ранее журналист УП сообщил со ссылкой на источники, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, которые не сбили дрон журналистов-расследователей над государственной резиденции "Синегора" в карпатском селе Гута, когда там были президент Владимир Зеленский.

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