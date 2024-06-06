Углава служить Україні 10 років бездоганно, - Сакварелідзе

"Якби Гізо Углава за 10 років роботи в НАБУ справді хотів би бути до чогось причетним, він би давно це зробив так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався. Але Углава служить цій країні 10 років бездоганно", - заявив Сакварелідзе.

На його думку, історія про витік інформації з НАБУ роздута, насамперед, медійно, і нічого спільного з об'єктивною реальністю вона не має.

Сакварелідзе не вірить у те, що Углава, якби справді хотів комусь зливати інформацію, створив би чат з об'єктом кримінальної справи у Telegram.



"Це смішно", - сказав колишній заступник Генпрокурора і додав, що суто процесуально не бачить жодних обґрунтованих претензій до Углави, а мета його дискредитації полягає у тому, аби прибрати його.



Також Сакварелідзе виключає версію про те, що до переслідування Углави причетний Офіс президента. На його думку, в результаті скандалу може бути розвалено все Бюро.



"А якщо буде посіяна недовіра до керівників правоохоронних органів, які довгі роки співпрацювали з міжнародними та громадськими організаціями, розпочнеться хаос", - впевнений він.