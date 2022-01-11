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Уганда вновь открыла школы, закончив самый продолжительный в мире карантин

Автор: Анна Полисученко

В Уганде 10 января открылись все школы. Это стало завершением самого продолжительного в мире карантина для школьников, введенного из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Школы в Уганде были закрыты более 83 недель, с марта 2020 года. За этот период более 10 млн школьников вернулись к учебе один раз - в феврале прошлого года. Но уже в июне дети опять ушли на вынужденные каникулы из-за рекордного всплеска COVID-19 в стране.

Пока неизвестно, насколько долго в этот раз школы будут работать - в Уганде вновь фиксируют увеличение прироста больных коронавирусом. С начала этого года ежедневно в стране подтверждают на 10% больше COVID-заражений, чем в декабре.

По словам президента страны Йовери Мусевени, карантин, вероятно, вернут, если отделения интенсивной терапии будут заполнены инфицированными пациентами более чем наполовину.

Министерство образования Уганды утвердило сокращенный учебный план, а школьников перевели в следующий класс автоматически.

Ранее мы писали, что Израиль передаст Африке 1 млн доз COVID-вакцины.

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УгандаАфрика